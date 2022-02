Tunisia: sondaggio, stabile fiducia in presidente Saied Ancora in testa preferenze in ipotetiche nuove presidenziali

(ANSAmed) - TUNISI, 02 FEB - Il presidente tunisino Kaïs Saïed rimane in testa nelle intenzioni di voto per le presidenziali con il 76% delle preferenze degli elettori, la stessa percentuale dell'indagine precedente, che gli consentirebbe di vincere agevolmente al primo turno: è quanto emerge da un sondaggio della Emrhod Consulting, commissionato dai media Business News e Attessia tv.



Il 24% degli intervistati ha dichiarato di non sapere chi votare, mentre il 7% ha detto che voterebbe per la leader del Partito Destouriano Libero (Pdl), Abir Moussi. Staccati al 3% Safi Said, al 2% l'ex presidente Moncef Marzouki e Fadhel Abdelkefi. Stabile anche il tasso dei tunisini ancora soddisfatti del comportamento di Saïed, ovvero il 67%.



Per quanto riguarda i partiti, in testa ancora il Pdl di Abir Moussi con il 34% (lo scorso sondaggio al 33%), seguito dall'ipotetico 'partito di Saied', nel caso in cui si dovesse formare, con il 24% delle intenzioni di voto (al 21% lo scorso sondaggio). L'islamico Ennahdha si piazza al terzo posto con il 14% peggiorando di due punti percentuali. Il 23% degli interpellati si è detto soddisfatto della performance della premier Najla Bouden, ma con un 58% di intervistati che non ha voluto rispondere alla domanda. Secondo il 51% degli intervistati inoltre la situazione economica sta peggiorando e secondo il 34% la libertà di espressione nel Paese è minacciata.



Il sondaggio è stato condotto dal 27 al 31 gennaio su un campione di 1.060 persone di età superiore ai 18 anni, provenienti dai 24 governatorati del Paese, con un margine di errore stimato del 3%. (ANSAmed).