Erdogan, 'presidente Israele Herzog in Turchia a metà marzo'

(ANSA) - ISTANBUL, 03 FEB - "La visita del presidente israeliano (Isaac Herzog in Turchia) è in programma attorno a metà marzo". Lo ha annunciato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan parlando con i giornalisti all'aeroporto Esenboga di Ankara prima di partire per un viaggio in Ucraina. "Prima dell'arrivo di Herzog ci saranno incontri preliminari" ha fatto sapere il leader turco rivelando che funzionari turchi e israeliani visiteranno presto i due Paesi.



Erdogan nelle scorse settimane aveva annunciato che Herzog aveva in programma di recarsi ad Ankara in "una visita che potrebbe aprire un nuovo capitolo nei rapporti tra Turchia e Israele". L'annuncio aveva provocato anche delle proteste di piazza contro la 'normalizzazione'.



Le relazioni diplomatiche tra i due Paesi sono complicate a partire dal raid israeliano del 2010, dove furono uccisi 10 cittadini turchi, contro la nave Mavi Marmara partita dalla Turchia e diretta a Gaza per portare aiuti umanitari. Nel 2013 Israele offrì un compenso alle famiglie delle vittime e gradualmente le relazioni tra i due Paesi si scongelarono e fino alla nomina di nuovi ambasciatori nel 2016. Solo due anni dopo, a causa di tensioni sul conflitto israelo-palestinese, la Turchia criticò fortemente Israele richiamando il suo ambasciatore e anche il capo missione israeliano ad Ankara fu ritirato.



Dopo l'elezione del nuovo premier israeliano Naftali Bennett e del nuovo presidente Herzog, Erdogan ha per ora mostrato un atteggiamento di apertura nei confronti di Israele diversamente dalle tensioni che avevano accompagnato le relazioni del leader turco con l'ex premier israeliano Benjamin Netanyahu. (ANSA).