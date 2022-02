Turchia-Grecia: incontro per dialogo su Egeo il 22/2 a Atene Solo pochi giorni fa polemiche per isole 'militarizzate'

(ANSAmed) - ISTANBUL, 14 FEB - Si terrà il 22 febbraio ad Atene un nuovo incontro tra delegazioni di Turchia e Grecia per sviluppare un meccanismo di dialogo su dispute riguardanti alcune isole greche nel mare Egeo. Lo fa sapere il quotidiano Hurriyet, citando fonti diplomatiche, rivelando che a guidare la delegazione turca sarà il viceministro degli Esteri Sedat Onal mentre la Grecia sarà rappresentata dall'ambasciatore in pensione Pavlos Apostolidis.



Il precedente incontro si era tenuto ad Istanbul nel gennaio del 2021 dopo una pausa di 5 anni a causa di tensioni tra Turchia e Grecia nel Mediterraneo orientale riguardo alle risorse energetiche a largo di Cipro, isola divisa la cui parte settentrionale è riconosciuta solo da Ankara che rivendica un controllo sulla zona. Il meccanismo di dialogo sullo status disputato di alcune isole greche nell'Egeo a poche miglia dalla costa turca è stato inaugurato nei primi anni del 2000 ma nonostante 63 incontri esploratori i problemi rimangono e solo pochi giorni fa il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu aveva espresso critiche rispetto a una visita del vice ministro della Difesa greco Nikolas Hardalias sulle isole disputate.



"Queste isole sono state cedute alla Grecia a condizione che fossero smilitarizzate ma la Grecia ha violato questa condizione sin dagli anni 60" aveva detto Cavusoglu durante un'intervista alla Tv di stato turco Trt. Le dichiarazioni del ministro turco sono state definite "controproducenti" dal portavoce per gli Affari Esteri dell'Ue Peter Stano. (ANSAmed).