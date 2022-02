Consiglio d'Europa, Malta mette a rischio vita dei migranti

STRASBURGO - "Le modalità scelte da Malta per gestire i flussi migratori continuano a costituire un notevole rischio per il rispetto dei diritti, compreso quello alla vita, di rifugiati, richiedenti asilo e migranti nel Mediterraneo centrale". Lo afferma Dunja Mijatovic, commissaria dei diritti umani del Consiglio d'Europa, nel rapporto redatto sulla base della visita effettuata a Malta lo scorso ottobre.

Mijatovic critica anche la collaborazione de La Valletta con la Libia affermando che "Malta deve sospenderla fino a che le autorità libiche non saranno in grado di dimostrare che rispettano i diritti umani dei migranti".