Erdogan, Expo Dubai è invito per futuro insieme Il presidente turco in visita alla manifestazione

(ANSAmed) - DUBAI, 15 FEB - "Considero l'Expo di Dubai, come prima esposizione universale ospitata da un Paese arabo, un invito a costruire un futuro nuovo insieme" e "mi congratulo con i fraterni Emirati Arabi Uniti" per l'organizzazione di successo della manifestazione. Lo ha dichiarato il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, nel suo discorso alla cerimonia di apertura della Giornata nazionale turca a Expo 2020 Dubai.



"Uno dei lavori che riflette i progressi esemplari degli Emirati è indubbiamente l'Expo di Dubai. Trovo il tema dell'evento, 'Connettere le menti, creare il futuro' estremamente significativo. Dovremmo pensare a un futuro più luminoso insieme, agire insieme e unirci per raggiungerlo", ha detto il presidente turco, sottolineando come "i disastri e le sfide affrontate dal mondo, specialmente nei campi dell'ambiente e della salute, ci portano a cercare soluzioni insieme per raggiungere la sostenibilità in ogni campo, dall'agricoltura all'energia, dall'ambiente all'economia".



La visita di Erdogan a Expo giunge nell'ambito del suo viaggio di due giorni negli Emirati Arabi Uniti. Prima della cerimonia, Erdogan ha incontrato a Expo l'emiro di Dubai e primo ministro degli Emirati, Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum.



"Oggi ho ricevuto Sua Eccellenza il Presidente Recep Tayyip Erdogan all'Expo di Dubai" in "una visita che stabilisce una nuova fase di cooperazione e partnership strategica tra Emirati Arabi Uniti e Turchia", ha scritto l'emiro su Twitter, sottolineando "grandi prospettive" nelle relazioni economiche e di sviluppo tra i due Paesi.



A conclusione della cerimonia di apertura della Giornata della Turchia Expo - che tra i suoi momenti ha visto alzabandiera e inni di entrambi i Paesi e una performance musicale - Erdogan si è recato in visita al padiglione degli Emirati Arabi Uniti. Prima di entrare, il presidente si è fermato a scambiare alcune parole con i visitatori che volevano salutarlo, prestandosi ad alcune fotografie con dei bambini. A conclusione della visita del padiglione emiratino, Erdogan con la sua numerosa delegazione ha raggiunto il padiglione del suo Paese, dove è stato accolto dagli applausi dei presenti. A seguire, il presidente si è concesso una passeggiata per le strade di Expo per raggiungere e visitare il padiglione dell'Azerbaijan, accompagnato da un importante cordone di sicurezza. Il presidente turco si è recato a Expo Dubai oggi pomeriggio, dopo che questa mattina ha partecipato a un business forum ad Abu Dhabi in cui ha invitati gli imprenditori emiratini a investire in Turchia, nell'ambito della sua storica visita nel Paese del Golfo, la prima dopo quasi dieci anni. Il viaggio segna la fine di un lungo periodo di tensioni e inimicizie tra Ankara e Abu Dhabi, che ieri hanno firmato 13 tra accordi di cooperazione, memorandum e protocolli, tra cui una lettera d'intenti sulla cooperazione in materia di difesa. (ANSAmed).