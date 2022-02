Turchia: presidente Israele da Erdogan, visita 9-10 marzo

ISTANBUL - Il presidente israeliano Isaac Herzog si recherà in Turchia in visita ufficiale il 9-10 marzo per incontrare il capo di Stato turco Recep Tayyip Erdogan, nell'ambito del processo di normalizzazione dei rapporti tra i due Paesi. Lo fa sapere il portale turco indipendente T24.

La visita di Herzog non è ancora stata confermata a livello ufficiale, mentre vari media turchi riportano che, nell'ambito della preparazione dell'incontro, il portavoce di Erdogan, Ibrahim Kalin, e il viceministro degli Esteri Sedat Onal saranno da domani in Israele e Palestina, dove è atteso anche un incontro con il presidente palestinese Abu Mazen. Il 18 gennaio, Erdogan aveva reso nota l'intenzione di normalizzare le relazioni tra Turchia e Israele e annunciato che Herzog aveva in programma di recarsi ad Ankara. In quell'occasione, il presidente turco ha rivelato che, in passato, c'erano già stati colloqui su una collaborazione tra Israele e Turchia per portare gas dal Mediterraneo orientale all'Europa e che vorrebbe riaprire un dialogo su questa cooperazione, soprattutto dopo il ritiro degli Usa da un progetto di gasdotto (EastMed) mai realizzato, su cui era stato trovato un accordo tra Grecia, Cipro e Israele.

A causa del fermo sostegno di Ankara alla causa palestinese, i rapporti con Israele, soprattutto con l'amministrazione dell'ex premier Benjamin Netanyahu, sono molto complicati da oltre 10 anni e hanno portato in più occasioni al ritiro reciproco dei rispettivi ambasciatori. Dopo l'insediamento del presidente Herzog e del premier Naftali Bennett, Erdogan ha mostrato di volere stabilire un nuovo rapporto con la leadership israeliana.