Delegazione turca vede Abu Mazen prima di visita Herzog

ISTANBUL - Una delegazione del governo turco ha incontrato il presidente palestinese Abu Mazen ieri a Ramallah a qualche settimane dalla visita in Turchia del capo di Stato israeliano Isaac Herzog prevista per il 9 marzo. Secondo quanto riporta il quotidiano turco Sabah, Ibrahim Kalin, portavoce del presidente Recep Tayyip Erdogan, e il viceministro degli Esteri Sedat Onal hanno discusso con Abu Mazen delle relazioni tra Turchia e Palestina e assicurato il sostegno di Ankara alla causa palestinese nell'ambito della soluzione con due Stati.



La delegazione turca ha in programma oggi un incontro con funzionari del Ministero degli Esteri israeliano nell'ambito della preparazione della visita di Herzog in Turchia. "Potrebbe aprire una nuova pagina nelle relazioni tra Turchia e Israele", aveva affermato nei giorni scorsi Erdogan a proposito della visita. Il presidente turco ha fatto sapere che vuole discutere con Herzog di una cooperazione per portare gas israeliano in Europa tramite la Turchia creando un'alternativa al progetto di gasdotto EastMed su cui c'è già un accordo tra Israele, Grecia e Cipro ma non è mai stato realizzato. Prima di visitare la Turchia, il presidente israeliano Herzog è atteso a Nicosia e Atene.