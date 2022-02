Siria: Pedersen a Damasco per ripresa colloqui a Ginevra Ma guerra continua e paese rimane frammentato

(ANSAmed) - BEIRUT, 17 FEB - Si è conclusa nelle ultime ore la visita a Damasco di Geir Pedersen, inviato speciale Onu per la Siria, che ha incontrato nella capitale siriana il ministro degli Esteri, Faysal Miqdad. Lo riferisce l'agenzia governativa siriana Sana e altri media siriani e regionali.



Pedersen da Damasco ha affermato che si aspetta una ripresa dei colloqui tra opposizione e governo siriani nel mese di marzo. I colloqui proseguono senza alcun risultato tangibile significativo da due anni e mezzo, da quando su iniziativa della Russia - alleato strategico di Damasco - è stato formato un comitato costituzionale composto da rappresentanti del governo, da altri delle opposizioni in esilio e da una rappresentanza di esponenti della cosiddetta società civile.



Dal 2019 l'unica iniziativa detta "di pace" da parte dell'Onu è quella del comitato costituzionale sponsorizzato dall'inviato Pedersen. I colloqui si sono tenuti l'ultima volta a Ginevra lo scorso ottobre, quando lo stesso Pedersen aveva affermato che il rifiuto del governo di discutere emendamenti all'attuale Costituzione siriana è stata la ragione principale del nuovo fallimento delle trattative. Da Damasco, Pedersen si è detto questa volta "più ottimista sul fatto che sarà possibile convocare il settimo incontro dell'organo più ristretto del comitato costituzionale. Speriamo che ciò accada a marzo", ha detto l'inviato Onu.



Le violenze armate in Siria sono scoppiate 11 anni fa e da allora hanno causato la morte di circa mezzo milione di persone e lo sfollamento della metà dell'allora (22 milioni) popolazione siriana. Il Paese è ancora territorialmente diviso in tre macro-aree: quella controllata dal governo col sostegno decisivo di Russia e Iran; quella in mano al Partito dei lavoratori curdi (Pkk), guidato ai vertici da quadri non siriani, ostile alla Turchia e sostenuto dagli Stati Uniti e, infine, quella sotto controllo e influenza turca, affidata a milizie qaidiste locali e straniere. Nella Siria centrale e orientale rimangono inoltre sacche di territorio dove l'Isis non è mai stato sconfitto come insurrezione locale alimentata anche dal proseguimento delle violenze armate.(ANSAmed).