Tunisia: iniziato il 25mo congresso del sindacato Ugtt Taboubi,in trattative con Fmi 'fuori discussione revoca sussidi'

(ANSA) - TUNISI, 17 FEB - Si è aperto a Sfax, tra imponenti misure di sicurezza, il 25mo congresso del Sindacato generale tunisino del lavoro (Ugtt), alla presenza di sindacalisti e ospiti di diversi paesi.



Quasi 620 delegati tra membri dell'ufficio esecutivo e segretari generali delle sezioni centrali, regionali e dei sindacati di base partecipano alla tre giorni dell'evento dal quale uscirà una nuova leadership del potente sindacato che da sempre ha un ruolo determinante nelle vicende anche politiche tunisine. Trentasei candidati cercano seggi nell'ufficio di presidenza (15), nel comitato nazionale per le regole di procedura (5) e nel comitato nazionale per il controllo finanziario (5). Il congresso riunisce anche personalità e ospiti di organizzazioni di diversi paesi magrebini, africani ed europei, nonché rappresentanti di organizzazioni nazionali, principalmente la Confederazione tunisina dell'industria, del commercio e dell'artigianato, l'Ordine nazionale degli avvocati, l'Unione nazionale delle donne tunisine, il Lega tunisina dei diritti umani, Unione nazionale dei giornalisti tunisini (Snjt).



Nel suo discorso di apertura, accogliendo gli ospiti tra cui la Federazione generale palestinese dei sindacati e l'Unione generale dei lavoratori algerini, il segretario generale Noureddine Tabboubi ha definito Sfax una "fortezza della lotta sindacale".



I rappresentanti delle organizzazioni ospiti, tra cui l'Organizzazione internazionale del lavoro, la Confederazione europea dei sindacati, la Confederazione internazionale dei sindacati liberi e l'Organizzazione dei sindacati africani hanno preso la parola nella sessione inaugurale, ribadendo il loro sostegno incrollabile all'Ugtt per la sua lunga storia di attivismo a favore dei diritti dei lavoratori. Samir Majoul dell'Utica (Confindustria tunisina) ha affermato che l'organizzazione dei datori di lavoro e il sindacato sono stati partner sin dal periodo pre-indipendenza nel servire gli interessi del Paese, delle istituzioni e delle risorse umane e che ora insieme devono trovare una via d'uscita dalla crisi.



Noureddine Taboubi, ha ritenuto che i governi dopo la rivoluzione del 2011 non siano riusciti a negoziare da "pari a pari" con i donatori internazionali autorità e non sono riusciti a difendere l'indipendenza delle scelte economiche e sociali del Paese. Citando poi i negoziati con il Fondo monetario internazionale ha detto che è fuori discussione la revoca dei sussidi, il congelamento o la riduzione degli stipendi, delle assunzioni o delle promozioni. "Ogni accordo negoziato deve essere consensuale, dopo aver avviato un'ampia consultazione con le parti sociali nell'ambito dell'attuazione di un piano di salvataggio tutto tunisino in campo economico, sociale e soprattutto politico ed è inoltre necessario porre le basi di un nuovo patto sociale che unisca basato sull'equità". (ANSA).