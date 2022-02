Von der Leyen vede Al Sisi, tra temi clima, energia, diritti

BRUXELLES - Bilaterale a Bruxelles tra la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, e il presidente dell'Egitto, Abdel Fattah al-Sisi. "Abbiamo parlato di come rafforzare le relazioni tra Ue e Egitto", includendo temi come "opportunità economiche, stabilità regionale, diritti umani, energia e clima. Come presidente della Cop27, l'Egitto sarà cruciale per il successo globale nella lotta al climate change", scrive von der Leyen.

Non si è parlato di Regeni ma Ue chiede collaborazione sulle indagini

BRUXELLES - La Ue "ha chiesto e continua a chiedere collaborazione da parte delle autorità egiziane per una piena collaborazione con le autorità italiane nelle indagini relative alle circostanze della morte di Giulio Regeni. Vogliamo supportare le autorità italiane in questa situazione". Lo ha detto un portavoce della Commissione riportando la posizione dell'istituzione in merito al caso di Giulio Regeni, il giovane ricercatore friulano ucciso al Cairo all'inizio del 2016.

Dopo l'incontro tra von der Leyen e al-Sisi al punto stampa quotidiano è stato chiesto se si sia parlato anche di Regeni. Si è trattato di un "breve" incontro, ha spiegato la portavoce della Commissione Dana Spinant. "E' avvenuto nell'ambito della preparazione del summit Ue-Au, ed è stato di natura generale" su "le relazioni economiche e le opportunità", sulla "stabilità nella regione, diritti umani, energia e il clima". "Il tema dei diritti è sistematicamente affrontato negli scambi con i nostri partner ma non posso dire specificamente che cosa sia stato detto, non credo che ci sia stata l'opportunità di entrare nei dettagli di questo tragico caso".