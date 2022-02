ANSAmed - Agenda settimanale dal 21 al 27 febbraio

(ANSAmed) - ROMA, 21 FEB - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti dal 21 al 27 febbraio: LUNEDI' 21 FEBBRAIO LE BOURGET - Riunione informale dei ministri dei Trasporti dell'Ue (fino al 22).



BRUXELLES - Riunione dei ministri degli Esteri dell'Ue.



BRUXELLES - Rapporto Caritas sulla povertà in Europa.



LUNEDI' 22 FEBBRAIO ATENE - Nuovo incontro tra le delegazioni di Turchia e Grecia per sviluppare un meccanismo di dialogo sulle dispute riguardanti alcune isole greche nel mare Egeo.



ALGERI - Terzo anniversario del lancio del movimento pro- democrazia Hirak.



ISTANBUL - Udienza nel caso dell'attivista per i diritti umani Osman Kavala in carcere da 4 anni.



BRUXELLES - Riunione dei ministri degli Affari generali dell'Ue.



MERCOLEDI' 23 FEBBRAIO TUNISI - Al via il forum sull'imprenditorialità (fino al 24).



ABU DHABI - Briefing sul programma nucleare degli Emirati Arabi.



FIRENZE - Convegno dal titolo 'Mediterraneo frontiera di pace' (fino al 27).



GIOVEDI' 24 FEBBRAIO ISTANBUL - Procedimento in contumacia di 20 persone per l'omicidio del giornalista saudita Khashoggi.



BRUXELLES - Incontro tra il commissario Ue con delega agli Affari economici, Paolo Gentiloni e Odile Renaud-Basso, presidente della Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (Bers).



VENERDI' 25 FEBBRAIO PARIGI - Riunione informale dei ministri dell'Economia e delle Finanze dell'Ue (Ecofin) (fino al 26).



BRUXELLES - Riunione dell'Eurogruppo.



SABATO 26 FEBBRAIO Nessun evento da segnalare DOMENICA 27 FEBBRAIO Nessun evento da segnalare (ANSAmed).