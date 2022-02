Tunisia: sondaggio, presidente Saied oltre 83% approvazione Pdl primo partito in eventuali legislative.Alto tasso astensione

(ANSAmed) - TUNISI, 21 FEB - Il presidente tunisino, Kais Saied, continua a guidare incontrastato la classifica delle intenzioni di voto per le elezioni presidenziali, con l'83,4% delle preferenze, secondo quanto emerge dall'ultimo sondaggio realizzato dall'istituto Sigma Conseil, pubblicato il 19 febbraio scorso, sul quotidiano in lingua araba "Al Maghreb". Al secondo posto nella classifica di voto per le presidenziali si piazza la leader del Partito Desturiano libero (Pdl) Abir Moussi, con il 4,6% delle intenzioni di voto, seguita da Safi Saïd con il 2%, Fadhel Abdelkefi con l'1,1% e Nabil Karoui con l'1%.



Secondo lo stesso sondaggio, tuttavia il 29% degli intervistati non ha indicato le proprie intenzioni di voto. Per quanto riguarda le elezioni legislative, il Pdl continua a occupare il primo posto con il 32,6% delle intenzioni di voto.



L'eventuale partito del presidente, denominato "Partito di Kais Saied" si è classificato secondo con il 30,6%, seguito dall'islamico Ennahdha in terza posizione con il 10,4%. A seguire Echaab con il 4,1% e il partito di Safi Said con il 2,9%. Il 77% dei cittadini intervistati non ha rivelato tuttavia le proprie intenzioni di voto per le elezioni legislative. Lo studio è stato eseguito su un campione rappresentativo della popolazione nelle aree urbane e rurali, composto da 1.788 tunisini, di età pari o superiore a 18 anni dall'11 al 14 febbraio con interviste telefoniche e un margine di errore del 2,3%. (ANSAmed).