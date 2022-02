Mo: sospeso sfratto famiglia palestinese a Sheikh Jarrah

TEL AVIV - E' stato sospeso lo sfratto, previsto a marzo, di una famiglia palestinese nel sensibile quartiere di Sheikh Jarrah a Gerusalemme est. La decisione - secondo Haaretz - è stata presa da un tribunale della città. L'ordine di sfratto per la famiglia Salem dalla casa, che fino al 1948 apparteneva ad una famiglia ebraica, aveva causato forti tensioni e anche scontri nel quartiere che, da tempo, è punto di forte attrito.



Il tribunale ha stabilito che la decisione sia immediatamente effettiva nel momento in cui la famiglia Salem depositi una somma cauzionale di oltre 6mila euro. Ora spetta ai promotori ebrei della richiesta di sfratto presentare l'appello. Fonti della polizia - ricordate da Haaretz - avevano espresso timore che lo sfratto della famiglia (11 persone) potesse riaccendere le tensioni nel quartiere e in città.