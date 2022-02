Libia: Dbeibah annuncia, elezioni entro fine giugno

TRIPOLI - Il primo ministro libico Abdelhamid Dbeibah, recentemente estromesso dal Parlamento di Tobruk, ha riaffermato in tv che cederà il potere solo a un governo eletto ed ha annunciato elezioni legislative entro la fine di giugno.



Già afflitta da divisioni tra istituzioni concorrenti a est e a ovest, la Libia si è trovata con due primi ministri rivali a Tripoli, dopo aver saltato la cruciale scadenza elettorale di dicembre. Il 10 febbraio, infatti, il Parlamento seduto all'Est ha nominato l'ex ministro dell'Interno Fathi Bachagha in sostituzione di Dbeibah alla guida del governo ad interim. Oltre alla sostituzione di Dbeibah, i deputati hanno votato per una nuova tabella di marcia politica, che deve portare a elezioni presidenziali al più tardi in 14 mesi.



In un discorso televisivo lunedì sera, Dbeibah ha annunciato una nuova tabella di marcia politica che dovrebbe iniziare con lo svolgimento delle elezioni legislative "entro il 24 giugno", data che segna la fine del processo politico promosso dall'Onu.



È nell'ambito di questo processo che Dbeibah era stato nominato un anno fa a capo di un governo ad interim, dopo anni di guerra e divisioni, per guidare la transizione organizzando elezioni presidenziali e legislative, originariamente previste lo scorso dicembre. Ma le persistenti liti hanno portato al rinvio, sine die, del doppio scrutinio su cui la comunità internazionale basava grandi speranze per stabilizzare finalmente il Paese e porre fine alle ingerenze straniere.