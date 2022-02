Spagna: vescovi, su abusi pronti a collaborare con autorità

MADRID - I vescovi spagnoli sono disposti a "collaborare" con le autorità pubbliche per far luce sui possibili casi di abusi sessuali commessi nell'ambito della Chiesa spagnola: è quanto ha dichiarato il presidente della Conferenza episcopale spagnola (Cee), il cardinale Juan José Omella, nel corso della presentazione dell'indagine "indipendente" affidata allo studio legale Cremades&CalvoSotelo.



"Si tratta di stabilire un ponte per agevolare il lavoro delle autorità", ha aggiunto Omella, spiegando che l'indagine sarà caratterizzata da "tutta l'ampiezza necessaria" e "trasparenza". Da parte sua, il presidente dello studio legale, Javier Cremades, ha spiegato che lavorerà su questo tema un team di 18 professionisti e che la durata minima dell'incarico, con il quale si intende "complementare" altre indagini sarà di almeno 12 mesi. L'idea, ha aggiunto, è prendere spunti dai modelli di inchiesta avviati in Germania e in Francia, integrando "Il lavoro già svolto dalle diocesi spagnole".



Cremades, che ha reso noto di essere "un cattolico e membro dell'Opus Dei", ha inoltre detto di essersi già messo in contatto con il Difensore Civico Ángel Gabilondo, istituzione a cui il governo vuole affidare il coordinamento di una commissione indipendente.



Questa apertura della Cee a indagare in modo "trasparente" sulla questione degli abusi arriva dopo anni di tentennamenti e opacità, mentre sempre più voci di vittime e rappresentanti della società civile e della politica si sono levate per chiedere alla Chiesa di accettare di far luce sui possibili casi, spesso passati sotto silenzio per anni o decenni.