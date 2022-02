Tunisia: consultazione online, finora solo il 3% ha risposto

TUNISI - "Le difficoltà tecniche incontrate dai cittadini per partecipare alla consultazione pubblica online lanciata dalla presidenza tunisina sono state al centro dell'incontro tra il presidente Kaïs Saïed e il ministro delle Tecnologie della comunicazione Nizar Ben Neji, al Palazzo di Cartagine". Lo ha reso noto in un comunicato la presidenza di Tunisi precisando che nella discussione sono state messe sul tavolo "le soluzioni per superare queste difficoltà al fine di garantire una migliore partecipazione dei cittadini a questa consultazione, la prima del genere in Tunisia".



La partecipazione alla consultazione online finora è stata molto bassa, solo circa il 3% degli aventi diritto vi hanno partecipato, quando mancano 26 giorni alla chiusura dell'operazione. Le opposizioni hanno da subito bollato l'iniziativa di Saied come di facciata, di fatto boicottandola ed invitando il presidente ad un autentico dialogo nazionale.



Molti cittadini, inoltre, temono che non venga rispettata la privacy nella raccolta dei dati nonostante le assicurazioni delle autorità.



Saied, si legge ancora nella nota, "ha affermato che il futuro della Tunisia è nelle mani dei tunisini e che la loro massiccia partecipazione alla consultazione pubblica aprirà la strada a una nuova tappa nella storia della Tunisia". Una fase che "sarà basata su una vera volontà popolare e non su una legittimità fittizia che non riflette la vera volontà popolare".



La "consultazione popolare" online sarà aperta fino al 20 marzo e le sue conclusioni, formalizzate da un gruppo di esperti, sfoceranno in un referendum costituzionale il 25 luglio 2022.