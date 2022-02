Ucraina: serbo Dacic, non possiamo metterci contro la Russia 'Chi difenderà nostri interessi?'. E ricorda raid Nato del 1999

(ANSAmed) - BELGRADO, 24 FEB - Per il serbo Ivica Dacic, capo del Parlamento, leader del Partito socialista (Sps) e in passato a lungo ministro degli Esteri di Belgrado, la Serbia sulla crisi ucraina deve mantenere una posizione bilanciata, non deve abbandonarsi a condanne o aderire alle sanzioni contro la Russia, né ad altro che metta a repentaglio i suoi interessi nazionali. E ciò, ha detto, poiché i Paesi che lo chiedono non si comportarono in modo corretto nel 1999 quando la Nato aggredì militarmente la Jugoslavia conquistando con le armi il Kosovo.



"Noi dobbiamo guardare ai nostri interessi. Manteniamo i rapporti con la Ue e con le altre istanze internazionali, ma non dobbiamo distruggere i rapporti con Russia e Cina poiché nessuno più ci difenderà se loro cesseranno di farlo", ha detto Dacic, citato oggi dai media. La Serbia è impegnata nel negoziato di adesione all'Unione europea, ma resta fortemente legata alla Russia, rifiutandosi di aderire a ogni tipo di sanzione europee e occidentali nei riguardi di Mosca.(ANSAmed).