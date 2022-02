Ucraina: Vucic tace, Belgrado in forte imbarazzo

BELGRADO - Il presidente serbo Aleksandar Vucic, grande amico di Vladimir Putin, continua a mostrare riserbo e a rimandare una sua chiara presa di posizione sulla crisi russo-ucraina, precipitata nelle ultime ore con l'operazione militare sferrata all'alba da Mosca sul territorio dell'Ucraina. Vucic, riferiscono i media, ha incontrato in mattinata a Belgrado gli ambasciatori del gruppo del 'Quint' - Usa, Germania, Francia, Gran Bretagna e Italia - unitamente al capo della rappresentanza Ue a Belgrado. Ma, riferisce Tanjug citando il profilo Instagram di Vucic, "tutte le informazioni sulle posizioni espresse dai vari partecipanti saranno rese note nelle prossime 36 ore". Una situazione a dir poco imbarazzante, a fronte delle reazioni di condanna dell'azione di Putin giunte praticamente da tutti i vari leader europei, anche della regione balcanica.



La Serbia, legata storicamente da stretta amicizia alla Russia, di cui è il principale alleato nei Balcani, si rifiuta categoricamente di aderire a ogni tipo di sanzioni imposte dalla Ue e dall'Occidente a Mosca, e da Bruxelles si moltiplicano gli appelli a Belgrado, che intende aderire alla Ue, di allinearsi alla politica estera e di sicurezza europea. Militarmente neutrale e molto maldisposta con la Nato per via dei raid aerei della primavera 1999 durante la guerra del Kosovo, la Serbia conta molto sull'appoggio internazionale della Russia, in particolare sulla questione del Kosovo, di cui Belgrado e Mosca non riconoscono l'indipendenza. Alle 13 il presidente ha convocato il Consiglio per la sicurezza nazionale, mentre alle 15 parteciperà a una seduta straordinaria del governo.