Colloquio Putin-Assad, appoggio a operazione Russia

ROMA - Il presidente russo, Vladimir Putin, ha ringraziato l'omologo siriano, Bashar al-Assad, per il sostegno all'operazione per proteggere il Donbass. Lo rende noto il Cremlino, citato dalle principali agenzie russe. "Il presidente siriano - si legge in una nota ufficiale - ha espresso il suo forte sostegno per l'operazione militare speciale russa volta a proteggere i civili nelle repubbliche del Donbass, condannando le politiche di destabilizzazione attuate dagli Stati Uniti e dalla Nato, che precedentemente hanno seriamente aggravato la situazione anche in Medio Oriente".