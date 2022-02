Migranti: sindaco Lampedusa, siamo stati dimenticati dall'Ue

FIRENZE - "L'Europa è stata poco attenta a controllare la pace. L'Ue vede come un problema l'immigrazione solo ai confini e pensa che sia solo un problema economico, perciò poi quando succedono cose come in Polonia, scatta un sistema di solidarietà. Questo ci dà l'idea che in Europa siamo più vigili e attenti quando si parla del nord e meno quando di parla del sud. Siamo stati dimenticati". Lo ha detto il sindaco di Lampedusa Salvatore 'Toto' Martello intervenendo al forum dei sindaci del mediterraneo in corso a Firenze.



A Lampedusa deve nascere un centro internazionale per la pace perché la pace va vista prima che sparino le armi e non dopo che iniziano a sparare i cannoni", ha concluso Martello.