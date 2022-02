Serbia: Vucic, nuove fabbriche anche in tempi di instabilità

BELGRADO - Il presidente serbo Aleksandar Vucic, che non si è ancora pronunciato sulla posizione ufficiale di Belgrado riguardo alla crisi russo-ucraina, è intervenuto oggi alle porte della capitale a una cerimonia per la fine della prima fase dei lavori di costruzione di una nuova fabbrica del gruppo svizzero Nestlè.



"Sono lieto di essere qui in un momento in cui non c'è eccessiva stabilità in Europa e nel mondo", ha detto Vucic.



"Mostriamo la nostra determinazione non solo a preservare la pace che è di importanza prioritaria, ma anche a fare tutto quello che possiamo per consentire al nostro Paese di progredire e dare un futuro migliore ai nostri figli", ha aggiunto il presidente, in piena campagna elettorale in vista delle elezioni parlamentari e presidenziali del 3 aprile prossimo.



In grande difficoltà e imbarazzo sull'intervento militare della Russia in Ucraina per via della stretta alleanza della Serbia con Mosca e della sua grande amicizia con il presidente Vladimir Putin, Vucic ha annunciato per il tardo pomeriggio di oggi un suo intervento in cui illustrerà la posizione ufficiale di Belgrado sul conflitto armato in corso in Ucraina, dopo aver trascorso la giornata di ieri in incontri, riunioni e consultazioni con personalità politiche internazionali.