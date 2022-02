Ucraina: croato Milanovic, stop a invasione ma no Kiev in Nato

ZAGABRIA - Il presidente della Croazia, Zoran Milanović, ha invitato oggi la Russia a fermare gli attacchi bellici contro l'Ucraina", auspicando una riapertura "delle azioni diplomatiche per trovare una soluzione pacifica". Nei giorni prima dell'attacco all'Ucraina Milanović aveva espresso critiche alla retorica dell'Occidente, che aveva accusato di "diffondere un panico infondato sull'imminente invasione".



Il presidente croato ha condannato oggi fermamente l'aggressione della Russia all'Ucraina aggiungendo che "la Croazia come membro della Nato si comporterà in questa crisi nell'ambito degli impegni presi" con l'adesione a questa alleanza. Milanović ha comunque ribadito che "l'Ucraina non dovrebbe essere ammessa nel Patto Atlantico". Ha inoltre espresso dubbi sull'efficacia delle sanzioni, "che non possono fermare l'esercito russo".