Yemen: Consiglio Onu estende embargo armi a Houthi

NEW YORK - Il Consiglio di sicurezza dell'Onu ha esteso l'embargo sulle armi a tutti i ribelli Houthi.



Il Consiglio di Sicurezza Onu ha adottato una risoluzione che estende a tutti i ribelli Houthi l'embargo sulle armi in Yemen applicabile finora a individui e società nominati: il testo è stato approvato con 11 voti a favore e 4 astenuti (Norvegia, Messico, Brasile e Irlanda). Il voto a favore della Russia, vicina all'Iran, sostenitore degli Houthi, viene interpretato dai diplomatici come la conseguenza di un "accordo" concluso con gli Emirati Arabi Uniti per ottenere la loro astensione durante i voti delle risoluzioni sull'offensiva russa in Ucraina.