Gerusalemme: Corte, per ora niente sfratti a Sheikh Jarrah

TEL AVIV - Per ora 4 famiglie palestinesi potranno continuare a restare nelle case di Sheikh Jarrah, quartiere sensibile di Gerusalemme est da tempo luogo di frizioni con gli ebrei in città. Lo ha deciso la Corte suprema israeliana in costanza del processo ancora in corso sulla proprietà delle case, rivendicata anche da ebrei. Una disputa legale che si trascina e che riguarda la proprietà della terra - attraverso i cambi di sovranità su Gerusalemme - su cui sono state costruite le case. Fino a quando il processo non sarà terminato, le 4 famiglie palestinesi pagheranno un affitto ridotto al Tribunale. Gli sfratti a Sheikh Jarrah sono diventati un momento di forte e simbolico scontro con Israele che a maggio dello scorso anno portò ad una guerra a Gaza con Hamas.