Libia: slitta alla settimana prossima la fiducia a Bashagha

IL CAIRO - Il premier incaricato libico Fathi Bashagha "apporterà alcune modifiche" alla lista dei ministri per presentarla al Parlamento lunedì prossimo al fine di ottenere la fiducia. Lo scrive un tweet del sito Alwasat citando l'ufficio stampa di Bashagha.



Giovedì scorso il primo ministro designato dal Parlamento in contrapposizione con quello in carica Abdel Hamid Dbeibah aveva fatto annunciare l'invio alla Camera della lista dei ministri.



L'assemblea parlamentare insediata a Tobruk aveva subito indetto una seduta iniziata ieri e in cui si presumeva potesse essere votata la fiducia. Slitta dunque questo nuovo passo verso lo scenario di due governi rivali insediati nella stessa capitale, Tripoli. Dbeibah infatti ha ribadito più volte di voler cedere il potere solo a chi sarà scelto in elezioni da tenere entro giugno.



Il nuovo esecutivo sta nascendo grazie a un'inconfessata e innaturale alleanza fra il misuratino e filo-turco Bashagha con il cirenaico generale Khalifa Haftar, sostenuto fra gli altri dai mercenari russi "Wagner". Per questo l'attenzione degli analisti circa la composizione del governo si concentra - oltre che sul peso che avranno bellicose tribù come quella dei Buzeribas di Zauia - anche sulla dipendenza dei ministri delle Finanze e della Difesa da Rajma, il quartier generale di Haftar.