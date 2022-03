Ucraina: Vucic conferma, Serbia contraria a sanzioni alla Russia

BELGRADO - Il presidente serbo Aleksandar Vucic ha confermato oggi la posizione di Belgrado contraria alle sanzioni alla Russia per il suo intervento militare in Ucraina. Su tutto quello che riguarda la violazione dell'integrità territoriale la Serbia aderisce alle condanne, ma per ciò che concerne l'imposizione di sanzioni la Serbia non aderisce, ha detto Vucic parlando oggi a margine della cerimonia di inizio lavori di un nuovo tratto della progettata autostrada fra Belgrado e Sarajevo. Tale situazione, ha aggiunto, resterà fino a quando lui sarà presidente, se dopo le elezioni del 3 aprile prossimo presidente sarà un altro, la situazione potrà cambiare.



La Serbia deplora gli scontri armati e la crisi emersa in Ucraina e ritiene un errore la violazione dell'integrità territoriale e della sovranità di ogni stato, ha detto il ministro degli Esteri Nikola Selakovic, incontrando oggi a Belgrado il capo della rappresentanza Ue a Belgrado Emanuele Giaufret e gli ambasciatori dei Paesi Ue nel Paese balcanico. La Serbia, ha aggiunto, fa appello in modo chiaro al rispetto dei principi del diritto internazionale, che è alla base della sua politica estera. Selakovic, che stando a un comunicato del suo Ministero ha informato i diplomatici sulle conclusioni adottate nei giorni scorsi dal Consiglio per la sicurezza nazionale, ha sottolineato al tempo stesso che la Serbia appoggia pienamente il negoziato fra le due parti e tutti gli sforzi internazionali per la ricerca di una soluzione pacifica e politica della crisi in Ucraina. Belgrado, ha concluso, prosegue nel suo impegno nel mantenimento della pace e della stabilità nell'Europa sudorientale.