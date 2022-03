Bennett, ferita Shoah base rapporti Germania-Israele

TEL AVIV - "La Shoah, la distruzione sistematica degli ebrei, è una ferita alla base dei legami tra Germania e Israele". Lo ha detto il premier israeliano Naftali Bennett accogliendo oggi al museo dell'Olocausto Yad Vashem di Gerusalemme il cancelliere tedesco Olaf Scholz. Bennett ha poi aggiunto: "su questa ferita abbiamo costruito rapporti forti e significativi".



"La Germania prova responsabilità verso lo stato di Israele.



Per questo sarà sempre dalla parte di Israele in maniera forte", ha detto Scholz successivamene in conferenza stampa con Bennett.



"Comprendiamo le esigenze di sicurezza di Israele. Le consideriamo con serietà. Bisogna impedire - ha aggiunto - una capacità nucleare dell'Iran che sarebbe una minaccia alla pace".