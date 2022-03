Ucraina: Malta sospende vendita passaporti a russi e bielorussi

LA VALLETTA - Malta ha sospeso per russi e bielorussi il suo controverso programma di vendita della cittadinanza in cambio di investimenti nell'arcipelago. Il governo lo ha annunciato oggi con una nota in cui è scritto che "alla luce dei recenti sviluppi" non è più possibile compiere la necessaria due diligence. Per i permessi di residenza annuali saranno attivati controlli più stringenti.



In concreto il governo si è piegato alle pressioni di Ue ed Usa. Fino a due giorni fa il premier Robert Abela evitava di rispondere alle domande sul tema, posto dal capo del partito di opposizione.