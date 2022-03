Libia, governo-Bashagha giura ma gli rapiscono tre ministri

(di Rodolfo Calò)

IL CAIRO - Il governo parallelo di Fathi Bashagha che sta cercando di scalzare quello in carica da un anno in Libia sotto la guida di Abdel Hamid Dbeibah ha prestato giuramento davanti al Parlamento insediato a Tobruk. Ma lo ha fatto nel clima di caos che connota la Libia ormai da 11 anni: con tre ministri sequestrati da una milizia filo-Dbeibah e lo spazio aereo bloccato per cercare di impedire ai componenti del governo di raggiungere la città orientale lbica.

Ad essere bloccato dalla milizia "Misurata Joint Operations Force" è stato anche il neo-ministro degli esteri Hafed Gaddur, un diplomatico che ha legami ulltradecennali con l'Italia essendo stato fra l'altro ambasciatore a Roma tra il 2006 e il 2012. Con lui sono stati sequestrati anche la nuova ministra della Cultura, Salha Al Druqi, e il responsabile dell'Educazione tecnica, Faraj Khaleil. Nel pomeriggio erano in corso negoziati per il rilascio in una circostanza ricorrente per la vita politica libica.

Oltre che da terra, Dbeibah ha cercato di impedire la cerimonia di giuramento del governo di Stabilità nazionale libico facendo chiudere nella notte, fino alle nove del mattino, lo spazio aereo su Tripoli e Misurata: un presunto abuso che Bashagha ha denunciato alla Procura chiedendo la pena di morte per il suo rivale.

Lanciando un preoccupante segnale che si teme uno nuovo scontro fra milizie in un Paese che ha già vissuto tre guerre civili in meno di un decennio, il ministero della Difesa del governo di Unità nazionale di Dbeibah ha ordinato a "tutte le unità e formazioni militari di non mobilitare mezzi armati (...) senza la preventiva autorizzazione del dicastero" stesso, il quale ha prannunciato ordini di "reagire contro qualsiasi formazione" che si muova senza permesso.

Bashagha, nel suo discorso di insediamento, ha comunque promesso che entrerà a Tripoli "con la forza della legge" e "non con il diritto della forza". Il suo esecutivo aveva ricevuto la fiducia per alzata di mano martedì con una procedura e intimidazioni a deputati che aveva causato la preoccupazione nel segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres.