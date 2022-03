Libia: media, rapiti i ministri degli Esteri e della Cultura Durante un attacco a convoglio da Misurata a Tobruk

(ANSAmed) - TUNISI, 03 MAR - I ministri libici degli Esteri Hafed Gaddour - ex ambasciatore libico in Italia - e quello degli Esteri, Salha Al Darawqui, sarebbero stati rapiti mentre era in corso il loro trasferimento da Misurata verso Tobruk dove oggi era prevista la cerimonia di giuramento del nuovo governo di Fathi Bashaga. Lo rendono noto diversi media libici spiegando che il convoglio di auto sarebbe stato al centro di un conflitto a fuoco questa mattina intorno alle 7, mentre lo spazio aereo libico risulta essere al momento chiuso.



Una decisione, quella della chiusura dello spazio aereo, per la quale Bashaga si è rivolto al al procuratore generale, Al Siddiq Al Sour "abbiamo ricevuto informazioni che il precedente governo, il cui mandato è scaduto, si è approfittato dell'autorità, in quanto non esiste una legge per chiudere completamente lo spazio aereo libico: questa è una chiara violazione del diritto di movimento costituzionalmente garantito e un attacco alle autorità costituzionali e politiche, che impedisce loro di esercitare i propri doveri e di svolgere i propri compiti".



Bashaga ha ricordato che il comportamento del governo uscente è "punibile ai sensi dell'articolo 204 del codice penale libico, il quale prevede la pena di morte contro chiunque commetta un atto che impedisca al capo dello Stato, all'autorità legislativa o al governo, in tutto o in parte, di svolgere la propria attività o di esercitare i poteri che gli sono legalmente conferiti, anche se il divieto è temporaneo".



Dietro al rapimento del ministro degli Esteri designato - e forse di altri -ci sarebbe "Un gruppo armato affiliato" al premier libico Abdel Hamid "Dbeibah. L'informazione di un media libico, Abaadnews, è stata rilanciata su Twitter dal noto analista tedesco Wolfram Lacher riferendosi all'ex ambasciatore libico a Roma Hafed Gaddur.



Gaddur, assieme al resto del governo-Bashagha, aveva ricevuto la fiducia dal parlamento l'altro ieri. L'ex-diplomatico, il cui cognome viene traslitterato anche in "Gaddour" o "Kaddour", ha legami ulltradecennali con l'Italia essendo stato fra l'altro ambasciatore in Italia tra il 2006 e il 2012. Il diplomatico ha 63 anni, e frequenta l'Italia dai tempi della sua laurea specialistica in Civiltà asiatiche e africane presso l'Università la Sapienza di Roma. Il suo curriculum lo ricorda console generale a Palermo nel 1990-2003, ambasciatore in Vaticano (2003-2006) e a San Marino (2008-2013). Nato a Janzour, Gaddur è sposato e ha tre figli e, fra l'altro, è stato ambasciatore di Libia presso l'Ue dal 2019 fino all'anno scorso.



Quest'anno si era candidato per le presidenziali di dicembre poi slittate per ora sine die. All'Italia lo legano anche un posto nel Consiglio di Amministrazione della Libyan Italian University, uno nel Consiglio Scientifico dell'Accademia libica in Italia e i titolo di Grande Ufficiale della Repubblica italiana. (ANSAmed).