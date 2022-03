Libia: Onu ribadisce importanza preservare unità e stabilità Preoccupazione per modalità voto fiducia non a altezza standard

(ANSAMED) - TUNISI, 03 MAR - Il Segretario Generale dell'Onu continua a seguire da vicino gli sviluppi in Libia, inclusa la sessione del primo marzo della Camera dei Rappresentanti, con la quale è stata votata la fiducia sulla nomina di un nuovo governo.



Sono le parole del SUO portavoce, Stéphane Dujarric, secondo cui "il Segretario generale è preoccupato per le notizie secondo cui il voto alla Camera dei rappresentanti non è stato all'altezza degli standard attesi di trasparenza e procedure con atti intimidatori prima della sessione".



"Il Segretario generale ribadisce l'importanza di preservare l'unità e la stabilità conquistata a fatica dalla firma dell'accordo di cessate il fuoco libico nell'ottobre 2020 e sottolinea la necessità di soddisfare le aspirazioni di oltre 2,8 milioni di libici che si sono registrati per votare per scegliere i loro leader attraverso elezioni credibili, trasparenti e inclusive sulla base di un solido quadro costituzionale e giuridico".



Il Consigliere speciale del Segretario generale per la Libia, Stephanie Williams, intende invitare al più presto un comitato misto della Camera dei Rappresentanti e dell'Alto Consiglio di Stato, a riunirsi per stabilire una base costituzionale consensuale che portare alle elezioni nazionali il prima possibile". "Il Segretario Generale invita tutti gli attori ad astenersi dal intraprendere qualsiasi azione che possa minare la stabilità e approfondire le divisioni in Libia". Oggi a Tobruk è prevista la cerimonia di giuramento del nuovo governo di Fathi Bashaga. (ANSAmed).