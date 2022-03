Libia: liberato neo-ministro degli Esteri Gaddur

IL CAIRO - Hafed Gaddur, ministro degli Esteri del neonato governo di Stabilità nazionale libico, è stato rilasciato dalla milizia che lo aveva sequestrato ieri assieme ad altri due componenti dell'esecutivo del premier Fathi Bashagha. Lo ha reso noto lo stesso ex-ambasciatore in Italia in un comunicato pubblicato su Facebook.



Gaddur ha raccontato gli "orribili" momenti del suo sequestro con scontro a fuoco compiuto ieri da una milizia sostenitrice del primo ministro che rifiuta di dimettersi, Abdel Hamid Dbeibah. Il nuovo capo della diplomazia libica comunque non ha mostrato rancore nei confronti dei miliziani. "Sono in buona salute", ha scritto su Facebook. Gaddur ha aggiunto però che "le modalità dell'attacco al nostro convoglio e del nostro trasferimento in un centro di detenzione sono state orribili".



"Sono state usate armi. Sono stati sparati proiettili. Ma non sono stato colpito", ha aggiunto l'ex-ambasciatore a Roma.



"Ringrazio tutti coloro che hanno cercato di liberarci. E affermiamo che lavoreremo patriotticamente, astenendoci dai regolamenti di conti o dalla vendetta", ha concluso.



In un testo che il ministro ha fatto avere all'ANSA c'è un riferimento alla milizia di Misurata responsabile del sequestro: "gli effettivi della 'Forza congiunta' che ci ha trattenuto provengono dai figli della Rivoluzione. È una forza disciplinata con buona fama. Ma sono stati vittima di campagne mediatiche ingannevoli contro il nuovo governo. Hanno eseguito gli ordini del governo" di Dbeibah. Secondo quanto si è appreso da un'altra fonte libica, la liberazione è avvenuta verso le 23:30 di ieri.



Oltre a Gaddur sono stati rilasciati anche la nuova ministra della Cultura, Salha Al Druqi, e il responsabile dell'Educazione tecnica, Faraj Khaleil. I due politici erano stati sequestrati dallo stesso gruppo armato di Misurata assieme al nuovo capo della diplomazia libica. Lo ha riferito Abdelgadier Ramdan, ex responsabile dei rapporti italo-libici del disciolto governo provvisorio attivo fino al marzo dell'anno scorso.

Come riferisce il sito Al Wasat, la liberazione di Gaddur e Khaleil è stata annunciata anche dall'Ufficio stampa del premier Fathi Bashagha sottolineando che i due sono i buona salute e quindi non sono stati feriti come invece sostenuto da alcuni media. Bashagha ha sottolineato la necessità di "rimanere fermi contro tali atti illegali" e ha ringraziato tutte le autorità di sicurezza che sono intervenute per il loro rilascio, riferisce un comunicato.