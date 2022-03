Marocco: confermata condanna a 6 anni per Omar Radi

CASABLANCA -La Corte d'Appello di Casablanca ha confermato la condanna a sei anni di reclusione inflitta al giornalista e attivista per i diritti umani Omar Radi per spionaggio e stupro. È il secondo giornalista marocchino indipendente in una settimana ad essere condannato a una lunga pena detentiva per reati sessuali.



Una settimana fa infatti, il 24 febbraio, un altro giornalista, Soulaimane Raissouni, è stato condannato a cinque anni di carcere per "aggressione sessuale" sempre dalla Corte d'Appello di Casablanca. Il giudice ha confermato la condanna in primo grado di Raissouni, editorialista di 49 anni, noto per il suo tono critico nei confronti delle autorità. È stato accusato di "aggressione sessuale" da un giovane attivista LGBTQ, accusa che ha respinto durante il processo, dicendo di essere perseguito "a causa delle sue opinioni".