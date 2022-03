Libia: presidente Hor Saleh rifiuta ogni 'ingerenza' Onu

TRIPOLI - Il presidente della Camera dei Rappresentanti (Hor), parlamento libico con sede a Tobruk, Aguila Saleh, ha espresso il suo rifiuto di qualsiasi "interferenza" parlando con l'inviato dell'Onu, che aveva espresso riserve sulle decisioni dell'assemblea e proposto una mediazione tra le due parti rivali in Libia.



Durante un incontro ad Al-Qobba, in Cirenaica, con il consigliere speciale del Segretario generale delle Nazioni Unite in Libia Stéphanie Williams, Saleh ha sottolineato "di non accettare alcuna interferenza nelle decisioni del Parlamento, che non richiedono l'approvazione di qualsiasi parte", secondo una trascrizione dell'intervista pubblicata dal portavoce del Parlamento su Facebook. Saleh, originario della Libia orientale, ha difeso come "legali" le recenti decisioni del Parlamento, in particolare la controversa votazione della fiducia alla squadra di un nuovo primo ministro, Fathi Bashaga, con l'obiettivo di estromettere l'attuale esecutivo in carica a Tripoli, ha affermato il portavoce Abdallah Bliheq.



Già minata dalle divisioni tra istituzioni concorrenti a est e a ovest, la Libia si ritrova attualmente con due governi paralleli, come già avvenne tra il 2014 e il 2021, nel bel mezzo di una guerra civile. Per cercare di avvicinare le parti, Williams ha proposto venerdì scorso l'istituzione di un comitato che riunisca i rappresentanti dei due organismi rivali: la Camera dei Rappresentanti, che ha sede a Tobruk e l'Alto Consiglio di Stato (Hce) con sede a Tripoli e che funge da Senato. Criticando implicitamente l'instaurazione di un governo parallelo, Williams ha affermato che "la soluzione alla crisi libica non sta nella formazione di amministrazioni rivali o in continue transizioni". "Abbiamo discusso in dettaglio la mia iniziativa di formare un comitato congiunto composto da membri di entrambe le Camere per sviluppare una base costituzionale necessaria per lo svolgimento delle elezioni il prima possibile", ha twittato Williams dopo il suo incontro con Saleh, ribadendo il suo "appello alla calma" e sottolineando "l'importanza della cooperazione tra le istituzioni libiche nell'interesse di una stabilità duratura". Se l'offerta di buoni uffici della Williams è già stata accettata dall'Alto Consiglio di Stato di Tripoli, le dichiarazioni di Saleh sembrano invece condannarla al fallimento. Il destino di questa mediazione sembra tanto più compromesso in quanto 93 deputati hanno inviato alla Williams una lettera resa pubblica ieri dai media in cui dichiarano di respingere la sua iniziativa che considerano "ingiustificata".