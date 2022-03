Onu, accoglienza rifugiati ucraini stride con sorte altri

GINEVRA - La solidarietà con le persone in fuga dall'Ucraina è "una luce in una situazione disperatamente triste", ma tale slancio stride con il trattamento dei migranti provenienti da altri paesi. Lo ha affermato oggi a Ginevra l'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Michelle Bachelet.



"Sono incoraggiata dall'accoglienza riservata da molti governi e comunità alle persone in fuga dall'Ucraina, inclusa la decisione unanime degli Stati membri dell'Unione europea di attivare la protezione temporanea, e il permesso di soggiorno, in tutta l'Ue", ha detto Bachelet in un intervento al Consiglio Onu per i diritti umani. "Tuttavia - ha aggiunto - tale atteggiamento contrasta nettamente con il trattamento dei migranti provenienti da altri paesi ai confini europei e in altre parti del mondo". Per l'Alto commissario "un approccio umano" non dovrebbe essere l'eccezione, ma la regola. "È essenziale che tutti gli Stati rispettino i propri obblighi nei confronti di tutti i migranti, indipendentemente dal colore della loro pelle, nazionalità o religione", ha aggiunto deplorando i respingimenti, l'accesso limitato all'asilo e ad altre forme di protezione o ancora la criminalizzazione dei migranti.



Bachelet ha citato "uno degli esempi più crudi dell'impatto letale di tali politiche: l'anno scorso più di 2000 migranti sono morti o sono scomparsi nel Mediterraneo, portando il totale dal 2017 ad oltre 10.000. Questa tragica perdita non è inevitabile", ha insistito sollecitando "un'azione coordinata" per la ricerca e il salvataggio dei migranti in mare, garantire lo sbarco in luoghi sicuri ed ampliare i percorsi per una migrazione sicura e regolare. "Invito inoltre tutti gli Stati a cessare le azioni che criminalizzano o ostacolano il lavoro delle organizzazioni umanitarie che forniscono assistenza ai migranti", ha detto Bachelet.