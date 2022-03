Tunisia: libero il numero due di Ennhadha, Bhiri

TUNISI - Il Ministero dell'Interno di Tunisi ha annunciato sulla propria pagina Facebook la fine degli arresti domiciliari, disposti il 31 dicembre scorso, nei confronti del vicepresidente del partito islamico tunisino Ennhadha, Noureddine Bhiri, deputato, avvocato e figura storica del movimento. La stessa decisione è stata presa per il funzionario del Ministero dell'Interno Fathi Baldi, messo agli arresti a seguito dell'apertura di un'indagine giudiziaria nei loro confronti.



Il Ministero precisa che tale decisione è stata presa a seguito dell'insediamento del Consiglio superiore della magistratura provvisorio avvenuto ieri, affinché la giustizia possa prendere le misure necessarie nei confronti dei due politici. Termina in questo modo una vicenda durata 65 giorni che ha suscitato nell'opinione pubblica tunisina e presso le Ong deputate alla tutela dei diritti umani, preoccupazione per l'uso "arbitrario" delle misure coercitive preventive.



Il numero due di Ennhadha, sospettato di "terrorismo", aveva fin da subito iniziato uno sciopero della fame e si trova nell'ospedale Bougafta di Biserta dai primi di gennaio. Proprio ieri il suo medico curante aveva lanciato un allarme per il suo stato di salute. Bhiri è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari in un luogo sconosciuto il 31 dicembre 2021.



Il Ministero dell'Interno ha precisato che gli arresti domiciliari sono stati decisi nel pieno rispetto dei diritti umani, sottolineando che i due politici hanno avuto diritto a visite e cure mediche e che il loro stato di salute era nella norma secondo i più recenti referti medici.