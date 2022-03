Libia: premier Bashaga, governerò da Tripoli

TUNISI - Il primo ministro del "governo di stabilità nazionale", come viene definito l'esecutivo che ha ottenuto la fiducia del Parlamento di Tobruk, Fathi Bashagha, ha dichiarato in un video su Facebook che il suo governo si insedierà nella capitale Tripoli nei prossimi due giorni con "la forza della legge e non con la legge della forza".



Bashagha ha affermato che il suo non sarà un governo parallelo, ma piuttosto un governo in grado di rappresentare efficacemente le regioni est, ovest e sud. "La Libia non vedrà le riforme senza la presenza di un governo che unisca occidente, oriente e meridione", ha detto l'ex ministro dell'Interno del governo di unità nazionale. Per fare questo utilizzerà tutta l'esperienza accumulata, inclusi i rappresentanti dell'ex regime di Gheddafi. "Consiglio a tutti di non desiderare la guerra e di non accendere il fuoco della sedizione: la guerra è facile da accendere ma difficile da spegnere", ha detto ancora Bashagha, con un'esperienza militare alle spalle, accusando poi il premier del governo di unità nazionale (Gun), Abdulhamid Dbeibah, di essersi rifiutato di indire le elezioni e di aver "rafforzato il dominio della sua famiglia invece di operare in favore di tutta la Libia".



Bashaga ha denunciato anche una "campagna di pressione" sui membri del Parlamento di Tobruk per non votare la fiducia al suo governo. "Il parlamento e le milizie, così come i politici, fanno parte del processo politico e la soluzione a tutto questo sono le elezioni. Il nostro obiettivo sono le elezioni presidenziali e parlamentari, che rappresentano la vera soluzione in Libia", ha detto ancora Bashagha, assicurando che "il Consiglio di Presidenza continuerà a essere guidato da Mohamed Menfi fino alle elezioni" e che continuerà a collaborare fino a tale data anche con l'Unsmil.