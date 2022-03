Spagna: Castiglia-León, a Vox la presidenza del Parlamento

MADRID - Il partito spagnolo di estrema destra Vox ha ottenuto la presidenza del Parlamento regionale della Castiglia e León, grazie all'elezione del proprio deputato Carlos Pollán.



L'elezione di Pollán è arrivata dopo che, poco prima, Vox e il Partito Popolare (centrodestra) hanno annunciato un "patto di legislatura" per governare in coalizione questa regione, dopo le elezioni dello scorso 13 febbraio. Secondo i media iberici, a Vox spetteranno anche la vicepresidenza del governo e tre assessorati.

I due partiti, ha annunciato il candidato dei popolari, Alfonso Fernández Mañueco, hanno raggiunto "un accordo di legislatura" per garantire alla regione della Castiglia e León "un governo stabile" e "rispettoso dell'ordine costituzionale". "È un accordo di buon senso", ha affermato su Twitter il candidato di Vox, Juan García-Gallardo.

E' la prima volta che Vox, che dal 2019 è la terza forza nel Parlamento nazionale in Spagna, entra direttamente in un governo regionale. Alle ultime elezioni in Castiglia e León, il Pp è arrivato primo con 31 seggi, 10 in meno della maggioranza assoluta. Vox ha ottenuto 13 seggi: un boom rispetto alla tornata precedente, in cui aveva raccolto solo un seggio.