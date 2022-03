Tunisia: presidente Saied in 'guerra' contro speculatori Di fronte alla carenza nei negozi di generi alimentari di base

(ANSAmed) - TUNISI, 10 MAR - Il presidente tunisino Kais Saied ha dichiarato "guerra" agli speculatori di fronte alla carenza di generi alimentari di base come semola e farina, in un Paese afflitto da una grave crisi politica e finanziaria.



Saied ha assicurato, in una nota della presidenza, di voler condurre "una guerra implacabile nel quadro della legge contro speculatori e criminali" che vogliono "minare la pace e la sicurezza sociale" del Paese. Il presidente, si legge nella nota, sta lavorando a una nuova normativa che prevede sanzioni che possono arrivare fino alla reclusione per i commercianti coinvolti, e che sarà oggetto di un decreto.



La Tunisia ha registrato nelle ultime settimane una carenza di molti alimenti di base come riso, semola, zucchero e farina.



Le autorità annunciano regolarmente il sequestro di quantità di questi prodotti alimentari in depositi illegali. Martedì scorso il ministero del Commercio ha annunciato il sequestro di cinque tonnellate di semola e farina oltre a 278 chili di riso, "nascosti" da un grossista di prodotti alimentari in un quartiere popolare di Tunisi. In tre giorni, dal 2 al 4 marzo, lo stesso ministero ha comunicato di aver sequestrato "912 tonnellate di riso, semola, farina, zucchero e altri prodotti" in depositi per lo più abusivi sparsi per il Paese, oltre a diverse tonnellate di frutta e verdura (soprattutto mele e patate), uova, pomodori in scatola e olio vegetale. Otto mesi dopo aver assunto i pieni poteri, Saied sta lottando per liberare il Paese da una profonda crisi politica e socio-economica. L'invasione dell'Ucraina da parte della Russia - iniziata il 24 febbraio - accresce le difficoltà della Tunisia, molto dipendente dall'estero per il suo fabbisogno alimentare, soprattutto per quanto riguarda il grano, da cui importa metà del proprio fabbisogno, principalmente dall'Ucraina. (ANSAmed).