Tunisia: sindacato giornalisti contro direttore Tv di Stato Troppo filo presidente Saied, annunciata manifestazione

(ANSAmed) - TUNISI, 10 MAR - Il sindacato dei giornalisti tunisini (Snjt) ha annunciato una manifestazione per venerdi 11 marzo, davanti alla sede della televisione tunisina, per protestare contro le pressioni subite dai lavoratori e funzionari della rete pubblica e per denunciare la gestione del suo direttore ad interim Awatef Daly. Secondo il sindacato Daly, nominato dal presidente tunisino Kais Saied all'indomani del suo colpo di mano del 25 luglio scorso, avrebbe trasformato la televisione di stato in uno strumento di propaganda a favore di Saied. Lo Snjt prevede di tenere una conferenza stampa lunedì prossimo presso la propria sede per esporre tutto ciò che sta accadendo all'interno della televisione tunisina e per tenere informata l'opinione pubblica sulle pratiche del suo direttore ad interim. Il sindacato assicura di restare aperto a qualsiasi seria trattativa che possa ripristinare l'immagine della televisione tunisina come servizio pubblico dedicato a tutti i cittadini e di dare spazio a tutti gli orientamenti politici.



(ANSAmed).