Vertice Lega Araba si terrà a novembre in Algeria

La Lega Araba terrà il suo primo vertice annuale, dopo tre anni di pausa a causa della pandemia, i prossimi 1-2 novembre in Algeria. Lo ha annunciato il segretario generale della Lega Araba, Ahmed Aboul Gheit.



L'ultima riunione si svolse a Tunisi nel marzo 2019. Una riunione dei ministri degli Esteri della Lega Araba al Cairo ha discusso ieri dell'invasione russa dell'Ucraina, citando "la necessità di raggiungere una soluzione diplomatica" in una dichiarazione finale. Ma Gheit ha avvertito che la guerra "non deve farci dimenticare le crisi arabe che non sono finite".



