Macedonia Nord, 'insostenibile bloccare ancora negoziato Ue' Dirigenza Skopje a Borrell, status quo non serve a nessuno

(ANSAmed) - SKOPJE, 14 MAR - Un ulteriore blocco da parte della Bulgaria all'avvio del negoziato di adesione della Macedonia del Nord alla Ue è insostenibile. Lo ha detto il presidente macedone Stevo Pendarovski, parlando al termine di un colloquio oggi a Skopje con l'Alto rappresentante Ue, Josep Borrell.



La Macedonia del Nord, ha aggiunto, ha dimostrato di essere un partner credibile per la Ue, e l'inizio del negoziato deve essere una prova al tempo stesso della credibilità dell'Unione europea.



Il premier macedone Dimitar Kovacevski, che ha incontrato anch'egli il capo della diplomazia europea, ha detto di ritenere che l'attuale status quo non serva a nessuno. "E' necessario che la Macedonia del Nord abbia una prospettiva europea forte e chiara", ha aggiunto Kovacevski che ha ringraziato Borrell per il suo impegno a far sì che Skopje ottenga una data per l'inizio del negoziato di adesione.



"In un periodo di instabilità come mai prima d'ora c'è bisogno di una Europa unita e forte,", ha osservato il premier secondo il quale "la guerra in corso è un rischio per una accresciuta influenza di paesi terzi nella regione balcanica.



Lasciare un vuoto geostrategico in questa regione non è un'opzione, e la rapida integrazione della Macedonia del Nord e dell'intera regione dei Balcani occidentali nella Ue garantirà stabilità in Europa".



La Bulgaria blocca il cammino europeo del Paese vicino a causa di una disputa sul passato storico e l'identità nazionale dei due popoli. La Macedonia del Nord, Paese della ex Jugoslavia, ha lo status di Paese candidato alla Ue dal 2005 ma finora non ha ancora avviato il negoziato di adesione. Nel marzo 2020 ha aderito alla Nato, ultimo Paese a entrare nell'Alleanza divenendone il 30/mo Paese membro. (ANSAmed).