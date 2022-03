Ucraina: Francia, 'possiamo ospitare 100.000 rifugiati' Ministro Darmanin, 'lavoriamo per poterne accogliere di più'

(ANSAmed) - PARIGI, 14 MAR - La Francia ha i mezzi per accogliere ed ospitare "fino a 100.000" persone rifugiate a causa del conflitto in Ucraina, hanno affermato diversi ministri oggi, assicurando che lo stato si prepara anche ad "accoglierne di più".



Per ora, dopo oltre 2 settimane di invasione russa in Ucraina, circa 13.500 rifugiati sono stati individuati sul territorio francese, secondo i controlli della polizia di frontiera, ha indicato il ministro dell'Interno, Gèrald Darmanin. "Possiamo accoglierne oggi fino a 100.000 sul territorio nazionale - ha aggiunto - è un grosso sforzo che hanno fatto lo stato e gli enti locali.



Continuiamo a lavorare su scenario in cui potremo accoglierne di più". (ANSAmed).