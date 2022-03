Energia: Sanchez in tour europeo per accordi contro rincari Prima della partenza incontro con premier croato a Madrid

(ANSAmed) - MADRID, 16 MAR - Il premier spagnolo Pedro Sánchez inizia in giornata un "tour" politico in diversi Paesi d'Europa, con l'obiettivo di trovare accordi con altri leader su misure da proporre a Bruxelles per contrastare i recenti forti aumenti dei prezzi energetici.



Dopo un incontro a Madrid con il primo ministro croato Andrej Plenković, Sánchez si recherà nel pomeriggio in Slovacchia. Nei prossimi giorni, invece, viaggerà in Romania, Italia, Germania e Irlanda. Lo si apprende dall'agenda ufficiale del governo spagnolo.(ANSAmed).