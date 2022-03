Tunisia: flop della consultazione voluta dal presidente Saied

TUNISI - A pochi giorni dal suo termine, la consultazione popolare online presentata dal presidente Kais Saied come una tappa fondamentale del suo piano per riformare il Paese, lascia ancora indifferenti i tunisini, soprattutto a causa del peggioramento della loro situazione economica. Lanciata lo scorso 15 gennaio per raccogliere proposte per un referendum costituzionale previsto per il 25 luglio, la consultazione si concluderà domenica 20 marzo, nel giorno in cui la Tunisia festeggia la sua indipendenza.



La partecipazione al portale elettronico dedicato, www.e-istichara, rimane bassa con circa 412.000 partecipanti, ovvero il 6% dell'elettorato (7,07 milioni), secondo le statistiche ufficiali.



Nei giorni scorsi i sostenitori del presidente Saied, che ha preso il potere il 25 luglio scorso, mettendo in pericolo il già fragile percorso democratico del Paese che è stato la culla della Primavera araba, hanno allestito bancarelle per le strade per incoraggiare le persone a compiere il loro "dovere nazionale".



Ennahdha e varie formazioni politiche hanno chiesto il boicottaggio della consultazione e la società civile, che conta decine e decine di associazioni, non ha sostenuto la partecipazione alla piattaforma.



La consultazione è un questionario che affronta diversi temi, la politica, l'economia, le questioni sociali, la transizione digitale, la salute, la qualità della vita, l'istruzione e la cultura. Saied attribuisce la modesta partecipazione a "ostacoli tecnici" e a "tentativi del vecchio sistema di interrompere questa esperienza", alludendo ai suoi detrattori come il partito islamico Ennahdha, che per domenica hanno già annunciato una manifestazione di protesta.



Per incoraggiare la partecipazione, Saied la scorsa settimana ha esortato la premier Najla Bouden a rendere gratuito l'accesso a Internet dal 10 al 20 marzo. "Le persone stanno morendo di fame e la loro principale preoccupazione è la consultazione", ha commentato un utente. Il presidente "vuole usare le persone per raggiungere i suoi obiettivi", rincara Safia, gestore di un negozio. Il suo collega Hassen aggiunge: "La gente sta sprofondando nella povertà e nella disperazione e ci parla del regime politico! Siamo davvero stanchi!" Le risposte alla consultazione serviranno da base, secondo il presidente, a una commissione di esperti incaricata di elaborare le riforme politiche. A luglio ci sarà un referendum su una nuova Costituzione, che Saied vuole rendere più "presidenziale".



Molti tunisini hanno detto di non essere a conoscenza della consultazione nonostante una campagna di sensibilizzazione sulla televisione nazionale. "Avrebbero dovuto cercarci su Instagram, Facebook, Twitter", ha detto Wajdi, uno studente.



"È chiaro che c'è una mancanza di interesse in questa consultazione", conferma il politologo Hamza Meddeb. "I tempi non sono stati studiati bene", dice, convinto che la consultazione avrebbe registrato una partecipazione significativa se fosse stata lanciata subito dopo il colpo di Stato di Saied del 25 luglio, applaudito all'epoca da molti tunisini. Sette mesi dopo, "sono emersi molti problemi che demotivano le persone", spiega. Il sostegno mostrato il 25 luglio "è stato un rifiuto di quanto accadeva prima (parlamento paralizzato, governi instabili), con la speranza di vedere cambiamenti. Ma il presidente ha dimostrato di non avere alcun progetto o programma per migliorare la quotidianità dei tunisini", afferma Meddeb. La popolazione è ora ossessionata dai problemi economici: l'aumento dei prezzi, la mancanza di risorse di uno stato sovraindebitato e, nell'ultimo mese, la carenza sporadica di generi alimentari di base. "Kais Saied non incarna più il cambiamento, è troppo impegnato ad aprire fronti di battaglia: contro Ennahdha, la magistratura e altri", sottolinea il politologo.