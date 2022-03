Don Ciotti,per profughi con pelle nera percorsi Ue difficili Giusto e doveroso accogliere, ci sono altre 33 guerre nel mondo

(ANSAmed) - NAPOLI, 21 MAR - "Abbiamo una guerra alle porte di casa nostra. È giusto e doveroso essere vicini alla vita, alle persone che in questa Europa stanno soffrendo. È un dovere e una responsabilità ma non abbiamo parlato delle altre 33 guerre che ci sono nel mondo perché non toccano certi interessi". Lo ha detto don Luigi Ciotti, presidente di Libera, parlando dal palco in piazza Plebiscito.



Don Ciotti facendo riferimento ai cittadini ucraini costretti a fuggire dal loro Paese ha definito "il loro migrare una deportazione indotta che avviene sotto gli occhi del mondo".



Plaudendo all'accoglienza subito offerta dai Paese europei ai profughi il presidente di Libera ha tuttavia ammonito che "se i profughi hanno la pelle nera, i percorsi sono ancora molto complicati. Non è facile, non è retorica: il Mediterraneo continua a essere cimitero della speranza di migliaia di persone. Dove sei Europa". E rispetto al sì della Camera all'aumento del 2 per cento del Pil per spese militari, don Ciotti ha affermato: "È una scelta immorale, anti storica. È un bagno di sangue economico per l'incapacità di dire basta ai bagni di sangue umani".(ANSAmed).