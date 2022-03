Libia: Williams, in settimana dialogo tra parti a Tunisi Media, consigliere speciale Onu consulta attivisti e blogger

(ANSAmed) - TUNISI, 21 MAR - Stephanie Williams, consigliere speciale del segretario generale dell'Onu in Libia, è in attesa di ricevere oggi o domani l'elenco dei membri della Camera dei Rappresentanti che faranno parte della Commissione di dialogo con l'Alto Consiglio di Stato, per la partecipazione ai colloqui che si terranno in settimana a Tunisi. Lo rende noto il sito informativo Al Wasat riportando le dichiarazioni di Williams secondo cui "Tunisi ospiterà colloqui tra le due parti questa settimana per raggiungere la formulazione e l'approvazione di una norma costituzionale consensuale sulla base della quale si terranno le elezioni generali nel paese".



Dichiarazioni giunte dopo la sua conversazione con un certo numero di attivisti e blogger attraverso l'app Club House, come riportato dal canale televisivo Al-Arabiya.



Per cercare di unire le parti e arrivare alle elezioni in Libia, Williams, per conto dell'Onu, ha proposto l'istituzione di un comitato che riunisca i rappresentanti di due organismi rivali: la Camera dei Rappresentanti (Hor), che ha sede a Tobruk, in Cirenaica, e l'Alto Consiglio di Stato con sede a Tripoli, e che funge in qualche modo da Senato.(ANSAmed).



(ANSA).