Ambasciatrice Marocco torna a Madrid dopo mesi

MADRID - L'ambasciatrice del Marocco in Spagna, Karima Benyaich, ha fatto ritorno a Madrid in seguito alla svolta pro-Rabat del governo iberico di Pedro Sánchez in merito al conflitto del Sahara Occidentale, dopo mesi di assenza. Lo riporta la stampa spagnola.



Benyaich era stata richiamata da Rabat a maggio, nei giorni in cui Madrid affrontava una grave crisi migratoria con migliaia di persone entrate in massa nell'enclave di Ceuta dal Marocco, in contemporanea con forti tensioni diplomatiche tra i due Paesi. Quell'episodio avvenne mentre il leader del Fronte Polisario, movimento indipendentista del Sahara Occidentale e nemico dichiarato di Rabat, era ricoverato in un ospedale spagnolo per Covid. Con l'annuncio con cui la Spagna ha reso noto di sostenere la soluzione proposta da Rabat per il Sahara occidentale - ovvero di considerarlo un territorio marocchino con autonomia speciale -, Madrid ha affermato che le relazioni con il Marocco entrano in una "nuova fase".