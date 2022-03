Sahara Occidentale: Ue su svolta Spagna, 'sviluppo positivo' Lo afferma la portavoce della Commissione Nabila Massrali

(ANSAmed) - MADRID, 21 MAR - "L'Unione Europea dà il benvenuto a qualsiasi sviluppo positivo tra i suoi Stati membri e il Marocco nelle loro relazioni bilaterali", gesti che "non possono che essere vantaggiosi per l'attuazione dell'accordo di associazione Ue-Marocco nel suo insieme": lo ha dichiarato, in risposta a domande di media iberici, la portavoce della Commissione europea per gli Affari Esteri, Nabila Massrali.



Il riferimento è alla svolta spagnola riguardante il conflitto del Sahara Occidentale, con Madrid che ha annunciato il proprio sostegno alla posizione di Rabat (cioè la proposta di considerare quell'area un territorio marocchino con autonomia speciale).(ANSAmed).