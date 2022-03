Israele: Bennett vede al Sissi e Bin Zayed a Sharm

TEL AVIV - Il rafforzamento dell'alleanza regionale è stato il tema dell'incontro a tre a Sharm el-Sheikh in Egitto tra il presidente Abdel Fattah el Sissi, il principe della corona degli Emirati Mohammed bin Zayed e il premier israeliano Naftali Bennett. "Sullo sfondo dei recenti sviluppi nel mondo e nella regione - ha fatto sapere l'ufficio di Bennett al ritorno in patria - i leader hanno discusso i legami tra i tre paesi e le modalità per rafforzarli a tutti i livelli".

Ma, secondo i media, il vertice ha voluto ribadire la posizione comune a fronte delle trattative delle potenze sul nucleare iraniano, i cui negoziati sono dati in conclusione a Vienna e anche per l'intenzione attribuita agli Usa di togliere i Pasdaran dalla lista delle organizzazione terroristiche.